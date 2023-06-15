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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صورة لـ دونالد ترامب داخل الحبس بزي السجن.. ما القصة؟

دونالد ترامب
دونالد ترامب

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة منتشرة بشكل كبير للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يرتدي زي السجن.

جاءت الصورة المتداولة مع تعليق: "رسميًا .. اعتقال دونالد ترامب بتهم فيدرالية، وسيمثل أمام القاضي قريبًا".. فما القصة؟

حقيقة اعتقال دونالد ترامب

بالبحث عن حقيقة الصورة المتداولة، تبين أنها صورة مفبركة تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث مازال دونالد ترامب ما زال حُرا طليقا.

الصورة المتداولة تم نشرها لأول مرة على حساب تويتر باسم "Eliot Higgins"، في 21 مارس 2023، ضمن مجموعة صور أخرى تُظهر ترامب يقوم بأنشطة مختلفة داخل السجن.

وأشار "Eliot Higgins" في تغريدة إلى أن الصور أُعدت بواسطة برنامج Midjourney، وهو برنامج ذكاء اصطناعي توليدي قادر على إنشاء صور واقعية مبتكرة بناء على الأوصاف النصية.

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دونالد ترامب يواجه الحبس

يواجه ترامب 37 تهمة تتعلق باحتفاظه بوثائق سرية بشكل غير قانوني وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها، ومَثُل أول أمس الثلاثاء 13 يونيو 2023، أمام محكمة فيدرالية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وقدم محامي ترامب مذكرة للمحكمة أكد فيها براءة موكله من هذه التهم، وقال المحامي للقاضي "نحن بالتأكيد ندفع بالبراءة (من الاتهامات)".

وسُمح لترامب بمغادرة المحكمة دون أي قيود على السفر داخليًا أو خارجيًا، وعقب خروجه توجه إلى فرساي، وهو مطعم كوبي شهير في ليتل هافانا في ميامي، حيث استقبله مؤيديه لالتقاط الصور معه بحسب موقع "بي بي سي".

ماذا قال دونالد ترامب؟

اعتبر الرئيس الأميركي السابق، التّهم الجنائية التي وجّهتها إليه رسمياً محكمة فدرالية في ميامي بقضية إخفائه وثائق رسمية سرّية "سوء استغلال شريراً وشنيعاً للسلطة".

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في ناديه للجولف في نيوجيرسي، اتّهم دونالد ترامب الجمهوري الطامح إلى العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل خلفه الديموقراطي الرئيس جو بايدن بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز"، معتبراً محاكمته "تدخّلاً في الانتخابات"، مضيفا أنه سيحارب أركان الدولة العميقة في الولايات المتحدة.

وفي خطابه شدّد ترامب على أنّ محاكمته تمثّل "تدخّلاً في الانتخابات"، مضيفا: "لقد شهدنا اليوم "أسوأ استغلال شرير وشنيع للسلطة في تاريخ بلادنا. أمر محزن للغاية".

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