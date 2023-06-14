ظهر رهن الاحتجاز.. اشتباكات لأنصاره على الهواء.. وحكاية شريكه الخفي| مشاهد من محاكمة دونالد ترامب

نعم، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعد معتقل قبل الانتهاء من جلسته الأولى التي بدأت مساء اليوم، ومن الملفت للنظر، وكذلك فإن ترامب ليس المتهم الوحيد في القضايا ذات التهم الـ37 التي يحاكم عليها ترامب، حيث هناك شريك آخر يمثل معه اليوم أمام المحكمة، وكذلك من الملفت لننظر في تلك المحاكمة التاريخية، فقد انتقلت المشاحنات بين أنصار ترامب ومعارضيه من شاشات الهواتف المحمول وصفحات السوشيال ميديا، لتنتقل إلى اشتباكات يدوية بالفعل تحدث بين حشود كلا الطرفين أمام قاعة المحكمة التي يمثل أمامها ترامب، وتلك تفاصيل هامة لأهم محاكمة في تاريخ أمريكا الحديث.

ترامب رهن الاحتجاز الفيدرالي

مع احتشد مئات المتظاهرين في حرارة فلوريدا أمام المحكمة الفيدرالية في وسط مدينة ميامي، انزلق موكب الرئيس السابق ترامب لسيارات الدفع الرباعي السوداء إلى المرآب الموجود تحت الأرض، حيث من المتوقع أن يصعد إلى المصعد ويتوجه إلى الطابق الثالث عشر لإجراءات المحكمة.

ووفق ما نشرته صحيفة npr الأمريكية، فإن ترامب بالفعل هو معتقل الآن على ذمة القضية، ومن المنتظر أن يحسم مصيره قرار المحكمة اليوم، سواء باستكمال اعتقاله لحين الجلسة المقبلة، أو فرض قيود عليه مع إخلاء سبيله، أو إخلاء السبيل دون أي قيود، وهو ما تم في النهاية بخروجه من المحكمة دون حجز أو قيد، وكذلك صدرت تعليمات بدعم الُسماح بالصور الفوتوغرافية أو الكاميرات داخل قاعة المحكمة، وصدرت التعليمات بأنه على الصحفيين فحص الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع موظفي المحكمة، حيث سيكون أقل من عشرين منفذاً في قاعة المحكمة الفعلية، وسيكون أكثر من 300 صحفي، من المتفرجين في غرفة فائضة قريبة.

ليس الوحيد ... من هو والت ناوتا المتهم مع ترامب؟

لم يكن اسم ترامب الوحيد في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الجمعة الماضي، حيث تم توجيه لائحة اتهام إلى مساعده الشخصي، والت ناوتا، في ست تهم، بما في ذلك إخفاء وثائق والإدلاء بأقوال كاذبة، وقد رد ذكر اسم ناوتا، وهو من قدامى المحاربين في البحرية، خلال لائحة الاتهام، التي تزعم أنه نقل صناديق من الوثائق السرية حول مارالاغو بتوجيه من ترامب، وكذب على السلطات الفيدرالية بشأن ذلك أثناء التحقيق.

وجاء في لائحة الاتهام أن ناوتا التقط في وقت ما صورة لصندوق من العناصر التي تضمنت مستندات سرية تسربت ، مما يُظهر أنه كان من المفترض أن يراها تحالف العيون الخمسة ، وهو تحالف استخباراتي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ، كندا ونيوزيلندا، وقد كان ناوتا مساعدًا رئاسيًا لترامب عندما كان في البيت الأبيض ، وظل مساعدًا شخصيًا في Mar-a-Lago.

تلك نظرة على التهم التي يواجهها ترامب وناوتا

وفيما يلي ملخص للتهم الواردة في لائحة الاتهام الفيدرالية غير المختومة ، بدءًا من الصفحة 28 من الوثيقة المضمنة أدناه:

الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني: هذه التهمة ، التي تغطي التهم من 1 إلى 31 ، تنطبق فقط على دونالد ترامب وتزعم تخزين 31 وثيقة من هذا القبيل في Mar-a-Lago.

مؤامرة لعرقلة العدالة: ترامب ومساعده والت ناوتا وآخرين متهمون بالتآمر لإبقاء تلك الوثائق من هيئة المحلفين الكبرى.

حجب مستند أو سجل : يُتهم ترامب وناوتا بتضليل أحد محاميهما عن طريق نقل صناديق من المستندات السرية حتى لا يتمكن المحامي من العثور عليها أو تقديمها إلى هيئة المحلفين الكبرى.

إخفاء مستند أو سجل بشكل فاسد: يتعلق هذا بمحاولات ترامب ونوتا المزعومة لإخفاء صناديق المستندات السرية عن المحامي.

إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي: إنهم متهمون بإخفاء حيازة ترامب المستمرة لتلك الوثائق في مار إيه لاغو من مكتب التحقيقات الفيدرالي والتسبب في تقديم شهادة مزيفة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

مخطط الإخفاء: هذا للادعاء بأن ترامب ونوتا أخفا حيازة ترامب المستمرة لتلك المواد من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة المحلفين الكبرى.

البيانات والإقرارات الكاذبة: يتعلق هذا الإحصاء بالبيانات التي يُزعم أن ترامب تسبب في قيام محامٍ آخر بتقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة المحلفين الكبرى في أوائل يونيو بشأن نتائج البحث في مار لاغو.

تصريحات وتمثيلات كاذبة: هذا التهم النهائي يتهم ناوتا بتقديم إجابات خاطئة خلال مقابلة طوعية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في أواخر مايو.

ووفقًا للائحة الاتهام ، فإن كل واحدة من هذه التهم يعاقب عليها بغرامة قصوى قدرها 250 ألف دولار ، وأقصى عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و 20 عامًا، وذلك كما جاء بالصحيفة الأمريكية.

اشتباكات ساخنة خارج محكمة ميامي

وقبل بدء جلسة اليوم شهد محيط محكم ميامي عدد ضخم من مؤيدي ترامب الذين ظهروا خارج قاعة المحكمة الفيدرالية في ميامي إلى المئات، وقد كانت هناك تبادلات ساخنة بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين لترامب - والتي ، في حالة واحدة ، حدت من العنف ودفعت شرطة ميامي للتدخل والفصل بين الجانبين. يستخدم الضباط الدراجات لإبقاء الناس في مأزق.

وتظهر الصور الواردة من أمام المحكمة مجموعة من ضباط شرطة ميامي يقومون بدوريات في مكان الحادث خارج المحكمة الفيدرالية على دراجات في 13 يونيو 2023، ومع ارتفاع درجات الحرارة في محيط المحكمة حرص العديدون من أنصار ترامب السؤال عن مكان يمكن العثور فيه على الماء أو الطعام، بينما انتشرت المجموعات تحت المناطق المظللة.

الشرطة تستعد لتوافد50 ألف متظاهر خارج قاعة المحكمة

ومنذ صباح اليوم استعدت سلطات إنفاذ القانون في ميامي لاحتجاجات محتملة خارج قاعة المحكمة الفيدرالية بعد أن دعا الرئيس السابق دونالد ترامب أنصاره إلى الظهور على مدار اليوم، وقالت شرطة ميامي إنها كانت مستعدة لاستقبال ما بين 5000 و 50000 متظاهر، وإنهم يعملون بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية وسلطات الولايات وأنشأوا قيادة مشتركة.

ولم تقم الشرطة حواجز أمام المحكمة (باستثناء تطويق منطقة واحدة لفترة وجيزة بسبب جهاز مريب)، وقال قائد شرطة ميامي إنه لا يرى أي تهديد حقيقي ويتوقع احتجاجًا سلميًا، وقد كانت سلطات إنفاذ القانون في حالة تأهب في ميامي بعد تصاعد الأحاديث العنيفة عبر الإنترنت، حيث جاء قرار سلطات إنفاذ القانون بالاستعداد للحشود المحتملة حول محكمة ميامي، بعد أن تصاعد الخطاب العنيف في مساحات اليمين المتطرف على الإنترنت الأسبوع الماضي بعد لائحة اتهام ترامب.

محامية ترامب: اتهامات ترامب يجب أن ترعب الأمريكيين

ومن أمام قاعة المحكمة تحدثت ألينا هبة ، وهي واحدة من محامي ترامب ولكنها لا تمثله في قضية المستندات السرية هذه ، خارج المبنى مباشرة للدفاع عن الرئيس السابق والقول إن اتهامه الجنائي يجب أن "يرعب "الأمريكيون، وقالت إن "قرار متابعة الاتهامات ضد الرئيس ترامب بينما يغض الطرف عن الآخرين هو رمز للفساد الذي نعيشه هنا" ، مشيرة إلى أن الرئيس جو بايدن كان بحوزته وثائق سرية ولم توجه إليه تهمة جنائية.

وقالت هبة أيضًا إن هذا هو "نوع الشيء الذي تراه في ديكتاتوريات مثل كوبا وفنزويلا". ورددت التعليقات التي كان ترامب يدلي بها قائلة إن هذه القضية الجنائية هي في الأساس عقاب لترامب ضد الرئيس جو بايدن