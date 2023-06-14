ترامب: الاتهامات ضدي محاولة لتجاهل تورط بايدن في تلقي رشاوى

أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أن الاتهامات الموجهة إليه تمثل محاولة للتحايل على انتباه الجمهور عن اشتباه تورط عائلة الرئيس الحالي جو بايدن في تلقي رشاوى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما.

وقال ترامب أمام أنصاره في ولاية نيو جيرسي، "إنهم يريدون تحويل الانتباه عن التجسس الحقيقي والجريمة الحقيقية. لذلك دعونا نستخدم الرئيس ترامب، لنتهمه حتى لا يتحدث أحد عن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار".

ووصف ترامب، الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن "لتزييف الانتخابات مرة أخرى".

ولفت: "اليوم أصبحنا شهودًا لأسوأ وأشنع سوء استخدام للسلطة في تاريخ بلادنا. من المحزن جدًا مشاهدة ذلك".

وأشار إلى أن هذا الأمر يتعلق بـ “التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها”، مؤكدًا "وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي".

كما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن أمريكا ستصبح مثل فنزويلا وكوبا إذا استمرت الإدارة الحالية على نفس نهجها.

وأضاف ترامب في كلمة له أمام أنصاره في نيوجيرسي، أن الشيوعيين واليساريين يهددون مستقبل البلاد، متعهدًا بتدمير الدولة العميقة في أمريكا مع عودته لرئاسة البلاد.

وأشار إلى أنه يستطيع إنهاء الحرب الروسية في 24 ساعة، لافتًا بالقول "أنا الشخص الوحيد القادر على إنقاذ البلاد وسأتصدى للفاسدين وسأجعل بلادنا عظيمة مجددًا".