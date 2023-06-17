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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمر ساعتين ونصف .. تفاصيل جديدة بشأن اجتماع بوتين ووفد الدول الإفريقية

بوتين ومدبولي
بوتين ومدبولي

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن المباحثات التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وفد القادة الأفارقة حول مبادرتهم لحل الأزمة الأوكرانية اليوم، استغرقت ساعتين ونصفا.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدًا من القادة الأفارقة وصلوا إلى روسيا قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

ويضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وزار الوفد الإفريقي كييف أمس الجمعة حيث عقد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأكد بوتين،  خلال اجتماعه مع الوفد الأفريقي، أن موسكو مستعدة لأخذ الوساطة الأفريقية بعين الاعتبار لكن كييف ترفض الحوار والدخول في محادثات.

كما شدد بوتين على استعداده لمواصلة تبادل الأسرى مع أوكرانيا، موضحًا أن موسكو لم ترفض أبدًا المشاركة في محادثات حول النزاع في أوكرانيا.

فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية صعبة التنفيذ ولكن الرئيس فلاديمير بوتين أبدى اهتماما بها.

وأضاف بيسكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن "وفد المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لم ينقل أي رسائل إلى بوتين من زيلينسكي".

كما أكد أن موقف روسيا تجاه مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية واضح ويتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بوتين وفد القادة الأفارقة الازمة الاوكرانية

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