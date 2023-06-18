برلماني: مشاركة مصر بمبادرة التسويق الأفريقية للأزمة الروسية الأوكرانية تؤكد ثقلها عالميا

قال النائب شحاتة أبو زيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وفد المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يؤكد على سياسة مصر لإنتاج الحوار في حل الأزمات بدلا من الصراعات والحروب .



وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن المشاركة المصرية بحضور سامح شكري وزير الخارجية مع الوفد الذي زار العاصمة الأوكرانية يؤكد استعادة مصر مكانتها إقليميا وعالميا منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية وجهود العودة المصرية للقارة السمراء.



وأشاد شحاته أبو زيد بفاعلية الدور الأفريقي خاصة أن دول القارة الأفريقية تعد هي الأكثر تضررا من آثار الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومودة التضخم وتوقف خطوط الإمداد وهو ما أوجب التحرك الجماعي، حيث تعد المبادرة هي الأكبر لحل الأزمة ووقف آثارها.



وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية في وفد المبادرة الى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس السيسى، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا.

ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.