‏شراكة سعودية مع السكة الحديد لتنظيم تجارب الأداء للاعبي كرة القدم

قامت إحدى الشركات السعودية لتقنية المعلومات بتوقيع عقد اتفاقية شراكة مع نادي السكة الحديد بالقاهرة لاكتشاف المواهب وتنظيم تجارب الأداء للاعبي كرة القدم الناشئين للموسم القادم في ملاعب نادي السكة الحديد الناشط بدوري الدرجة الثانية في مصر.

تم توقيع العقود بحضور مسئولى الشركة السعودية والمهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي السكة الحديد، وبحضور إبراهيم خليل المدير التنفيذي للنادي، محمد كيرة أمين الصندوق بنادي السكة الحديد.

ويعد نادي السكة الحديد هو أقدم أندية كرة القدم في مصر، حيث تأسس عام 1903 وقام بإخراج العديد من نجوم كرة القدم المصرية، الذين تألقوا في الدوري المصري، ومثلوا منتخب مصر على مدار التاريخ.

وتعتبر الشركة السعودية أكبر منصة لاكتشاف المواهب في الشرق الأوسط، حيث يتواجد من خلالها أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاعب ولاعبة، ويعمل تطبيق الشركة على تيسير عملية حجز تجارب الأداء بسهولة ودون عناء، كما يمكن للاعبون مشاركة محتواهم الرياضي وتكوين صفحة خاصة بهم على التطبيق.