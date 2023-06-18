خسائر بالملايين.. حريق ضخم يلتهم 200 متجر في أفغانستان

اندلع حريق ضخم في ما يقرب من 200 متجر في ولاية هرات الواقعة غربي أفغانستان.

وحسب ما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية، اندلع الحريق في حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، في سوق قصر هرات في الحي البلدي الثاني في مدينة هرات.

وأسفر الحريق عن تدمير 200 متجر متنوع للملابس ومستحضرات التجميل مع خسائر قدرت بـ100 مليون أفغاني.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد اللطيف إنصاف، إن الحريق الذي اندلع كان بسبب ماس كهربائي، وقد وقع منتصف ليل الجمعة واستمر لساعات، لكن رجال الإطفاء سيطروا عليه خلال ساعات.

وأضاف المتحدث أن "الحريق لم يسفر عن قتلى أو جرحى لكنه تسبب بخسائر فادحة فى الممتلكات".