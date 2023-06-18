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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

صدى البلد

أحال المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية مندوبًا بشركة شحن إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف سيدة متزوجة “طالبة بكلية تجارة” وإقامة علاقة معها عنوة. 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  خطف المجني عليها كرهاً عنها بأن اقتادها عنوة لداخل العين محل سكنه بعد أن أوعز لها بتسليمها إلى الشرطة لارتيابه فيها بأنها تقوم بالسرقة أو يتركها إذا قامت بعلاقة معه. 

شهدت المجني عليها بأنها حال تواجدها بمدخل أحد العقارات المُجاورة للعقار سكنها هربًا من زوجها، وما أن أبصرها المتهم وقام بإدخالها الشقة سكنه عن طريق التحايل وما أن دلفت بمسكنه قام بالتعدي عليها بالضرب بيديه مُحدثاً إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها، ثم قام بطرحها أرضاً وقام بالجثوم فوقها متعدياً عليها.

كما أنه واقع المجنى عليها بغير رضاها على أثر إتمامه للجريمة محل البند الأول، بأن أشهر بوجهها سلاحًا أبيض مهدداً إياها بالقتل متعدياً عليها ضربًا فتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه في شل مقاومتها ومعاشرتها.

كما أحرز سلاحًا أبيض "شفرة كتر" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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