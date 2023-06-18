عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرس ورشيق .. معلق رياضي يطالب الزمالك بمنح مدافعه الفرصة بالدوري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير على مستوي أداء مدافع فريق الزمالك محمد طارق، في الآونة الأخيرة لدى مشاركته بصفوف الفارس الأبيض ضمن المنافسات المحلية.  

وقال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محمد طارق مدافع الزمالك سيكون أفضل وأشرس مدافع فى مصر فى موقف 1/1 . 

وأضاف أحمد الطيب : محمد طارق مدافع الزمالك فى أقرب فرصة مطلوب دعمه واعطائة فترات زمنية أكثر فى المشاركة قوى وسريع ورشيق و تركيز عالى .

وتابع احمد الطيب : محمد طارق مدافع الزمالك يمتلك سمات إرادية ممتازة يحتاج الى تطوير ضربات الرأس دفاعيّاً و تطوير الكرات العرضيّة هجوميّاً ويصبح لاعب دولى عظيم. 

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

بسبب نجله.. المادة 89 تهدد استمرار مرتضى منصور في نادي الزمالك

صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفي 

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي المقبل.

ميدو يكشف صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي
 

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي" .

وأضاف: "لابد ألا نسمح لبعض الأندية أن تفتح مزادات على بعض اللاعبين على حساب الزمالك".

الزمالك اليوم.. رحيل زيزو ونجم جزائرى يقترب وبيراميدز ينافس لضم طارق حامد

أخبار الأهلي.. عودة أكرم توفيق وعرض آسيوي لكولر وحقيقة مفاوضات نجم إنبي

ميسي على رادو الزمالك 
 

كشف الإعلامي محمد فاروق عن بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": تلقت اللجنة الفنية بنادي الزمالك، ترشيحات من وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.

وأكمل: ظهر "ميسي" بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري في الموسم الجاري ولفت الأنظار إليه بشدة بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وأضاف: "أبدت اللجنة الفنية بنادي الزمالك إعجابها بقدرات أحمد عادل ميسي ورحبت بعودته للزمالك من جديد خاصة وأنه من ناشئي النادي، إلا أنها قررت عرض الصفقة على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الاتحاد السكندري لحسم الصفقة.

الزمالك محمد طارق أحمد الطيب ميدو أحمد عادل ميسى الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجعت مجددا.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-6-2023

بعد سجنه لابتزازها بصور وفيديوهات إباحية.. ماذا قالت راندا عبدالسلام

جروبات الغش ..تداول أسئلة عربي الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

موضوعات متعلقة

ميدو يكشف حقيقة رغبة زيزو وفتوح في الرحيل عن الزمالك

الزمالك اليوم..7 صفقات سوبر والمادة 89 تهدد مرتضى منصور وعروض احترافية لزيزو

ترشيحاتنا

رعب خوف واستغاثات برجال الإطفال.. زلزال يضرب فرنسا بقوة 5.8 ريختر|تقرير تليفزيوني

عيد الأضحى 2023.. موعده وهل يجب صيام العشر من ذي الحجة؟

حقائق مروعة عن الحرب| تعذيب وأسر وقطع أعضاء والأمم المتحدة تتحرك

مفاوضات الزمالك على الهواء| حكاية مداخلة فتحت النار على مهيب عبد الهادي.. وإجراءات قاسية في انتظاره

الحر الشديد يفتك بـ 100 شخص في الهند.. تفاصيل

أرخص لحوم بلدي فى مصر.. مفاجأة بالأسعار اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تيشيرت محمد حماقي بحفل للجامعة الأمريكية يثير الجدل.. مبلغ صادم

الأرز واللحمة والبقية تأتي| تفاصيل أكبر انخفاض في الأسعار قبل عيد الأضحى .. ما السبب ؟

7 أسباب.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

تصدرت الترند برقصة.. صور أثارت ضجة لـ أسما شريف منير

فيديو

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

سقطة مهيب تكشف مخطط الزمالك لخطف إلياس الجلاصي.. والنادي المصري يرد

قدام عيالهم | خناقة أمهات في مدرسة بلبنان تشعل السوشيال ميديا ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ