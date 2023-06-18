شرس ورشيق .. معلق رياضي يطالب الزمالك بمنح مدافعه الفرصة بالدوري

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير على مستوي أداء مدافع فريق الزمالك محمد طارق، في الآونة الأخيرة لدى مشاركته بصفوف الفارس الأبيض ضمن المنافسات المحلية.

وقال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: محمد طارق مدافع الزمالك سيكون أفضل وأشرس مدافع فى مصر فى موقف 1/1 .

وأضاف أحمد الطيب : محمد طارق مدافع الزمالك فى أقرب فرصة مطلوب دعمه واعطائة فترات زمنية أكثر فى المشاركة قوى وسريع ورشيق و تركيز عالى .

وتابع احمد الطيب : محمد طارق مدافع الزمالك يمتلك سمات إرادية ممتازة يحتاج الى تطوير ضربات الرأس دفاعيّاً و تطوير الكرات العرضيّة هجوميّاً ويصبح لاعب دولى عظيم.

صفقات الزمالك فى الميركاتو الصيفي

وكشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي المقبل.

ميدو يكشف صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين فقط في الميركاتو الصيفي" .

وأضاف: "لابد ألا نسمح لبعض الأندية أن تفتح مزادات على بعض اللاعبين على حساب الزمالك".

ميسي على رادو الزمالك



كشف الإعلامي محمد فاروق عن بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك الموسم المقبل .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": تلقت اللجنة الفنية بنادي الزمالك، ترشيحات من وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع أحمد عادل ميسي لاعب الاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل.

وأكمل: ظهر "ميسي" بمستوى مميز مع الاتحاد السكندري في الموسم الجاري ولفت الأنظار إليه بشدة بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وأضاف: "أبدت اللجنة الفنية بنادي الزمالك إعجابها بقدرات أحمد عادل ميسي ورحبت بعودته للزمالك من جديد خاصة وأنه من ناشئي النادي، إلا أنها قررت عرض الصفقة على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الاتحاد السكندري لحسم الصفقة.