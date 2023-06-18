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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: 30 يونيو أنقذت الدولة من الفوضى ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة

30 يونيو
30 يونيو

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ثورة الـ 30 من يونيو، شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر، وكان لها الفضل في إنقاذ الدولة المصرية من مخطط الدمار الذي كان ينتظرها، في ظل سلطة عارضها الشعبي المصري ورفضها منذ اللحظة الأولى.

وجه "خليل"، في تصريحات له،  الشكر للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية، التي كانت الدرع والسيف لهذا الوطن وحمت إرادته الحرة التي عبر عنها الملايين الذين خرجوا إلى ميادين وشوارع مصر، معلنين رفضهم ومطالبين برحيل الإخوان عن السلطة، وذلك بعد سنة واحدة فقط من الحكم، لم تعرف فيها البلاد أي تغيير، ولم يلمس خلالها المواطن أي تحسن في ظروفه المعيشية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية استطاعت بفضل 30 يونيو، أن تستعيد مؤسساتها الدستورية، ثم انطقلت نحو محاربة الإرهاب الذي ترعرع في العديد من المناطق بمحافظات الجمهورية، وعلى رأسها سيناء، قبل أن تتحول تلك البقعة من بؤرة للإرهاب إلى واحة للتنمية.

وأشار النائب عبد الوهاب خليل، إلى أنه من أهم نتائج الـ 30 من يونيو، أنها مهدت الطريق نحو الجمهورية الجديدة، التي تستهدف الدولة من خلالها النهوض بالمواطن المصري في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

يونيو 30 من يونيو مجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل السيسي

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