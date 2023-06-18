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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحبس سنة و10 آلاف جنيه غرامة لمبيض محارة لحيازته مواد مخدرة بأسيوط

الدائرة الثالثة عشر
الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، مبيض محارة بالحبس لمدة عام و 10 آلاف جنيه غرامة لاتجاره في المواد المخدرة بمركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 1330 لسنة 2023 جنايات مركز أبو تيج إلى ورود معلومات للملازم أول محمد عصام، معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، تفيد بقيام "محمد. ع"، 32 عاما، مبيض محارة، مقيم مركز أبوتيج، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها نصف الجملة والقطاعي، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من مسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة.

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وبتقنين الإجراءات، قاد الملازم أول محمد عصام جمال، معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، قوة أمنية لضبط المتهم وتفتيش منزله، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله كمية من نبات البانجو المخدر وكمية من الأفيون، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

وأحال المستشار خالد محمد عبد الشكور، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، المتهم إلى محكمة الجنايات لحيازته مخدر الأفيون وكذا نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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