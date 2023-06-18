يساهم في مؤازرة الدولة.. فاطمة خفاجي: العمل الأهلي بمصر من الأعمال العظيمة

أكدت فاطمة خفاجي عض مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا بج من سرعة الإفراج عن سجناء الرأبي الذي لم يثبت ضدهم أي جريمة وأيضا لا بد من الحفاظ على التراث المصري.

العمل الأهلى فى مصر



وقالت فاطمة خفاجي، خلال كلمتها التي القتها بجلسات الحوار الوطني، أن هناك الكثر من معوقات العمل الأهلي في مصر، نظرا لعدم الثقة في الجمعايت الأهلية، وكنا نتمنى أن يكون العمل التنموي لتكل الجمعيات أن يكون واضحا.

وتابعت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العمل الأهلي في مصر من الأعمال العظيمة والتي تسهم في مؤازرة الدولة لتلبية لاحيتاجات الانسانية للجميع،، خاصة في وقت الأزمات خاصة بفترة كورونا.

وأشارت فاطمة خفاجي إلى أن منظمات المجتمع المدني تساعد على مواجهة أزمة البطالة وتوفير فرص العمل.



