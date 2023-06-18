الحوار الوطني.. الاتحاد الإقليمي بالمنيا: القوانين المنظمة للعمل الأهلي تتغول على الجمعيات

قال خيري فؤاد، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمنيا، إن المجتمع المدني له 3 أضلاع أهمهما الجمعيات الأهلية، وقد شهدت القوانين المنظمة تغول على الجمعيات ببعض الفقرات التي تعرقل عمل الجمعيات.

وتناول فؤاد، خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي، الكتاب الدوري لمحافظة المنيا، والذي وجه عدم تنفيذ أي مؤتمرات أو فعاليات مع الجمعيات الأهلية دون العرض من المحافظ.

وأضاف: “هذا تغول من السلطة التنفيذية على العمل الأهلى بالمخالفة للمادة 75 من الدستور”.

وطالب بتوفير مراكز تدريب للعاملين بالجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس الإدارة لتأهيلهم، وكذلك إعادة النظر في المحاضر التي يتم تحرريها للجمعيات الأهلية

واختتم: “التحالف الوطني يجب أن يأخذ في مظلته الجمعيات الصغيرة في القرى والمناطق العشوائية حتى تصل المساعدة الى جميع المناطق المستحقة”.