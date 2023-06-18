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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد خير الله: الرئيس السيسي رد اعتبار للمرأة المصرية

صدى البلد

أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن هناك توافقا في الحوار الوطني على 3 قوانين أساسية، هي بمثابة تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال.

وتابع المستشار محمود فوزي ، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذلك يأتي من أجل حل مشاكل عشرات الأسر المصرية، ومجلس الأمناء يرفع هذا الأمر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

وذكر فوزي: لدينا التزام دستوري بوجود مشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو محل توافق لذلك يجب أن يكون متوازنًا.

وقالت الناقدة ماجدة خير الله فى تصريح خاص لصدى البلد : " هناك الكثير من الأسر المصرية تعانى من قانون الوصاية بعد وفاة الزوج واستجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديل قانون الوصاية بمثابة رد أعتبار لكل امرأة مصرية".

وأضافت ماجدة خير الله :" تعديل قانون الوصاية هيساهم فى حل أزمات العديد من الأسر  المصرية وهناك الكثير من الدول العربية لا يحكمها قانون الوصاية وللأم الحق فى الوصاية على ميراث أبنائها ، والتفات السيد الرئيس لهذه القضية يستحق الثناء".

قصة مسلسل تحت الوصاية 

تكافح أم لطفلين مجاهدة  بهدف الحفاظ على حضانة أولادها بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون صيادة أسماك، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها، لتشعر مع أولادها بالحرية وأنها غير محاوطة بقيود وتحكمان الواصيين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل “تحت الوصاية” يشارك في بطولته مع منى زكي كل من  نسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين.

تحت الوصاية من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف شيرين دياب وخالد دياب، ويتكون من 15 حلقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الوصاية مسلسل تحت الوصاية

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