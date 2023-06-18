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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«المصريين الأحرار» يطرح رؤيته لضبط العمل الأهلي ومشاركة قطار التنمية

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الرابع بحضور المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي للمشاركة برؤيته في قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

وجاء نص الكلمة كالتالي:-
أشكر المنصة الكريمة والحضور علي إتاحة الفرصة ولكننا بين تخوف الرؤية القديمة والواقع الذى يفرض نفسه يظل العمل الأهلي في مصر غير قادر علي تحقيق الهدف الحقيقي منه.

أن المتابع للتاريخ المصري يفتخر بالعمل الأهلي لانه قديم و متجذر علي الارض المصرية وان تنظيم العمل الأهلي من خلال المشرع كان حديث نسبيا ولكنه لسوء الحظ حينما قام المشرع بوضع تنظيم للعمل الأهلي كان ذلك عقب أحداث حينما قامت جماعة أو جماعات باستغلال العمل الأهلي لمآربها الخاصة والإساءة لمصر مما وضع المشرع بدلا من اعداد تشريع ينظم العمل الأهلي ليصبح مراقبا ورقيبا علي كافة أوجه وأنشطته وما حدث في يناير ليس بعيداً.

فإن فلسفة المشرع كانت ولاتزال تتجه صوب الرقابة أكثر من التنظيم والترتيب مما خلق هوه ضخمة بين الأعمال الأهلية والتشريعات القانونية ، فإن المشرع يختزل فكرة العمل الأهلي في تقديم المساعدات وهذا ما تجلي في القانون الاخير والصادر عام ٢٠١٩ .

بينما الجمعيات الأهلية في مصر تطورت بصورة كبيرة وبات لديها جانب من المشاركة في التنمية ولعل ما حدث جراء أزمة كورونا خير دليل بعد تدخلها بقوة لمعاونة القطاع الطبي وتوفير المساعدات والخدمات والمعدات الطبية فإنه علينا الإدراك بأهمية استثمار العمل الأهلي بكافة الأوجه والفروع ليكون شريكا أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة وهذا المعمول به بكافة البلدان المتقدمة.

فإن حزب المصريين الأحرار لدية رؤية ولذا يوصي بضرورة تعديل الرؤية العامة والمسار الخاص بالعمل الأهلي من خلال إعادة صياغة وضبط القانون الحالي وتعديل المواد ..
في ضوء الآتي:-

الانتقال بفكرة العمل الأهلي من منظورة المساعدات الإجتماعية ليكون شريك في التنمية بكافة قطاعات الدولة المسموح بها.

ضرورة ربط الجمعيات النوعية كل في مجال أعمالها مع الوزارات المختصة والمعنية لتحقيق دوام التواصل والتنمية طبقا للرؤية والإستراتيجية الشاملة.

العمل علي تشجيع أعمال التطوع بل وجعله الزاميا من خلال وضع مميزات لكل من يعمل في هذا القطاع.

على جهات الإدارة التخلي عن فكرة الرقابة والمراقبة ليكون دورها تقديم دعم فنيا وتقنيات للجمعيات الأهلية العاملين ليها من أجل خلق نقلة نوعية في العمل الخدمي عموما والتطوعي خصوصاً.

ليس من المفترض أن يكون بين طيات قانون الجمعيات الأهلية نصوص عقابية مبالغ فيها لمن يقوم بأعمال التطوع الأمر الذي يؤدي لحالة عزوف الكثيرين.

ولذلك نرى بأن تكون العقوبات مقتصرة التفعيل والتنفيذ حال المساس بالأمن القومي المصري أو ما يكدر السلم العام.

التشريعات القانونية التنمية المستدامة الحوار الوطني الدكتور عصام خليل العمل الأهلي القطاع الطبي المصريين الأحرار

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