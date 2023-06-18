اعترفت بحيازتها للمخدرات.. المحكمة تجدد حبس سيدة متهمة بترويج الحشيش في القاهرة

جدد قاضي المعارضات، حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لحيازتها كمية من مخدر الحشيش في القاهرة.

واعترفت، المتهمة أمام جهات التحقيق بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الربح السريع.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية " ، وبحوزتها (كمية لمخدر "الحشيش" – فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار"- ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول .

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربه قوية لمروجي المواد المخدرة ، حيث تمكنوا من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات التي تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.