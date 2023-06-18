ليلة مميتة.. قتلي ومصابون في أعمال عنف مسلح بـ3 ولايات أمريكية

قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وأصيب أكثر من عشرين آخرين في إطلاق نار في ولايتي إلينوي وميسوري وواشنطن في ليلة مميتة من أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة.

إطلاق نار في إلينوي

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قالت الشرطة إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل وأصيب 19 آخرون في مركز تجاري في ويلوبروك بولاية إلينوي، إحدى الضواحي الجنوبية الغربية لشيكاغو.

قال إريك سوانسون، نائب رئيس مكتب شرطة مقاطعة دوباج، في مؤتمر صحفي إن النواب “سمعوا إطلاق العديد من الطلقات النارية وردوا على منطقة كان يتجمع فيها حشد كبير من الناس'.

وأشار الشهود الأوليون وتقارير الضحايا إلى “إطلاق النار على ما لا يقل عن 20 شخصًا”، على حد قوله. وأضاف “في هذا الوقت توفيت ضحية واحدة”.

وأضاف أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفيات قريبة، مضيفًا أن أسماء وأعمار الضحايا غير متوفرة.

إطلاق نار في واشنطن

جاء إطلاق النار بعد ساعات من مقتل شخصين وإصابة ثلاثة بالقرب من مهرجان الموسيقى الراقصة الإلكترونية “Beyond Wonderland” في واشنطن.

وقالت شرطة واشنطن، إن المشتبه به أطلق النار بشكل عشوائي على الحشد، في أحد المخيمات، في مدينة جورج الصغيرة، على بعد حوالي 149 ميلاً شرق سياتل.

إطلاق نار في ميسوري

ووقع إطلاق نار آخر مميت بعد الساعة الواحدة صباحًا في سانت لويس بولاية ميسوري، حيث قتل شخص وأصيب 9 آخرون، وفقا لشرطة سانت لويس ميتروبوليتان.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن الذين أصيبوا بالرصاص تراوحت أعمارهم بين 15 و 19 عاما.

وذكر قائد الشرطة، روبرت تريسي، أن القتيل يبلغ من العمر 17 عاما.

وتتراوح الإصابات بين جروح رعي وأعيرة نارية، من بينهم شخصان أصيبا في ظهرهما.

وقال تريسي إن إحدى المراهقات تعرضت للدهس أثناء هروبها وأصيبت بجروح خطيرة. ولم تعرف ظروفهم على الفور.

وأضاف أن الضباط في المنطقة لاحظوا مجموعة من الأشخاص يفرون من مبنى في وسط المدينة ودعوا إلى دعم في نفس الوقت الذي جاءت فيه مكالمات متعددة في الإبلاغ عن إطلاق نار.

وقال تريسي إنه يبدو أن إطلاق النار وقع في حفل أقيم في الطابق الخامس من المبنى، وهو مكتب.

وتشير أغلفة الرصاص في مكان الحادث إلى إطلاق أكثر من مسدس وتم العثور على “عدة أسلحة نارية” في الموقع.

وقال تريسي إن أحد الأشخاص المعنيين، وهو حدث، تم احتجازه.