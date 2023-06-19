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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء منطقة لوجستية تجارية في سخا بـ كفر الشيخ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى مقر محافظة كفر الشيخ، وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ والقيادات التنفيذية للمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية خلال زيارة لمحافظة كفر الشيخ عدد من المشروعات التنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها المركز التكنولوجي بالديوان العام والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.


كما يشارك اللواء هشام آمنة في وضع حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمنطقة "سخا" بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وزير التنمية المحلية محافظة كفر الشيخ المشروعات الخدمية هشام امنة

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