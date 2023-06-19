مجلس الشيوخ يوافق على دراسة تفعيل دور التعاونيات في مصر

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية، إحالة الدراسة وتقرير اللجنة المشتركة، ومناقشات الأعضاء، وتعقيب الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس المجلس: كلنا أمل أن يتم تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة، لما تمثله من أهمية كبيرة.

وانتهت الدراسة إلى عددا من التوصيات لوضع استراتيجية متكاملة تحقق أهداف التصحيح وإعادة الهيكلة وبناء منظومة جديدة تمكن هذا القطاع الهام في مواكبة النظم العالمية في مجال التعاونيات وبما يحقق أهداف الدولة.