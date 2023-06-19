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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العيد في الأسمرات.. تجهيز 100 عروس وتوفير 66 طن مواد غذائية.. صور

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

-  تسليم كل تجهيزات الزواج لـ 100 عروسة أولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة
-  صندوق تحيا مصر يوفر 66 طن مواد غذائية و6 أطنان لحوم بالأسمرات
-  ملابس عيد الأضحى مجانًا للأسر الأولي بالرعاية في "دكان الفرحة" بمدينة الأسمرات
-  صندوق تحيا مصر يوفر 70 ألف قطعة ملابس جديدة بالأسمرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك
 
 


نظم صندوق تحيا مصر احتفالية كبرى لتدشين أكبر حملة كساء في مدينة الأسمرات للأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتضمنت الاحتفالية العديد من  أنشطة الحماية الاجتماعية لدعم أكثر من سبعة آلاف أسرة ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية من قاطني مدينة الأسمرات، وتسليم كافة تجهيزات الزواج لـ 100 عروسة أولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنظيم عدد من معارض المبادرتين بالهنا والشفا ودكان الفرحة، لتوفير المواد الغذائية واللحوم والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية وكافة تجهيزات العرائس ودعم ذوي الهمم.

شهد الاحتفالية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللواء محمد أمين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني والفنانين والإعلاميين، وفي مقدمتهم النجم إيهاب توفيق .

ومن جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الاحتفالية تضمنت تنظيم معرض للأسر الأولى بالرعاية في مدينة الأسمرات مستمر لمدة 5 أيام ويضم 70 ألف قطعة ملابس وأحذية و وأواني للطهي و5000 قطعة مفروشات، فضلًا عن توزيع 25 ألف لعبة أطفال على الأسر المستهدفة و5000 قطعة إكسسوار، و8000 قطعة أدوات مكتبية متنوعة، حيث يتيح المعرض اختيار 15 قطعة متنوعة بحرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الكساء المصري وبيت الزكاة والصدقات المصري وعدد من الشركات المصنعة والمستوردة للملابس الجاهزة ومنها شركة تاي هاوس، وشركة أليكس اباريلز وشركة تي أند سي وعرفة جروب وشركة كانون جلوبال فضلًا عن الملابس والأدوات الكتابية التي وفرتها مصلحة الجمارك المصرية.

كما شهدت الاحتفالية توفير 66 طن مواد غذائية جافة و6 أطنان لحوم، ضمن مبادرة بالهنا والشفا كدعم الأسر لضمان تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، فضلًا عن توفير 22 كرسيًا كهربائيًا ومتحركًا لذوي الهمم، لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم بالتعاون مع جمعية الأورمان وجمعية المصري الخيرية، وعلى هامش الاحتفالية تنوعت الفعاليات لتقديم الأنشطة الترفيهية والتثقيفية حتى تسعد الأطفال وتحفزهم على استكشاف طاقاتهم ومواهبهم، مثل ورش الأشغال اليدوية والموسيقى والرسم وتحفيظ القرآن الكريم وغيرها من الأنشطة التي من شأنها الترفيه عن الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، واكتشاف المبدعين منهم لتعزيز مواهبهم.

وأشار عبد الفتاح إلى أن الاحتفالية تضمنت أيضًا تجهيز 100 عروسة أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج من مبادرة دكان الفرحة وكل عروسة تحصل على ( ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط- مروحة – مكواة – طقم أدوات طهي - شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات - قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنية) ولفت إلى أن آلية اختيار المستفيدات تتضمن عدة معايير ليتم التقييم من خلالها، وهي: ألا يقل عمر الفتاة عن 18 عامًا، أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، والتمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، وذلك بالتعاون مع بنك مصر و شركة فريش وتاكي والعربي جروب وتيفال  ويونيفرسال والعبد ومجموعة هيرمس المالية.

وفي هذا الإطار شارك النجم إيهاب توفيق في الاحتفالية وحرص على المساهمة في إسعاد الفتيات المستفيدات من مبادرة دكان الفرحة بغناء عدد من أغانيه وذلك خلال تسليمهن تجهيزات الزواج.

وأكد تامر عبد الفتاح أن الصندوق يسعى دائمًا لاستغلال المناسبات الاجتماعية لإدخال روح البهجة والسعادة على أكثر عدد من المواطنين الأولى بالرعاية وتوفير الخدمات التي من شأنها ضمان تحسين ظروف معيشة الفئات المستحقة.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا لفيلم تسجيلي لمشروعات صندوق تحيا مصر منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيسه، وكذلك محاور عمل المبادرات الرئاسية المكلف بها الصندوق منذ إنشاءه.

الجدير بالذكر أن رسالة صندوق تحيا مصر تهدف إلى توفير شتى سبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، ونجحت مبادرة دكان الفرحة في خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن حتى الآن.

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان والإسماعيلية فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء وحلايب وشلاتين.

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