التوصل إلى تفاهمات .. تفاصيل مباحثات الرئيس الصيني ووزير الخارجية الأمريكي

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج إحراز تقدم والتوصل إلى "أرضيات تفاهم" بين بكين وواشنطن، مؤكدًا أن الصين تحترم مصالح الولايات المتحدة ولا تسعى لتحديها أو إقصائها.

وأضاف الرئيس الصيني متحدثًا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لا ينبغي على أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر أو حرمانه من حقه المشروع في التنمية. وعلى الجانبين الالتزام بالتفاهمات المشتركة التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأمريكي جو بايدن في بالي، وترجمة البيانات الإيجابية إلى أفعال من أجل استقرار وتحسين العلاقات الثنائية".

ولفت إلى أن العالم يحتاج لعلاقات متوازنة ومستقرة بين بكين وواشنطن، مشيرًا إلى أن البلدين إمكانهما التغلب على الصعوبات والعثور على مسار للتواصل.

وأضاف الرئيس الصيني أنه لا يجب على بكين أو واشنطن محاولة إملاء مسار أيهما على الطرف الآخر، داعيًا الولايات المتحدة إلى تبني موقف منطقي وعملي مع الصين.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا تسعى للانخراط في صراع مع الصين.

وقال بلينكن، خلال لقاء مع الرئيس الصيني، شي جين بينج: "تلتزم الولايات المتحدة بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن، وهي أن الولايات المتحدة لا تسعى لحرب باردة جديدة، ولا تسعى لتغيير النظام في الصين، وأن تحالفاتها ليست موجهة ضد الصين".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ملتزمة بجدول الأعمال الذي تم وضعه من قبل الرئيسين الأمريكي والصيني، خلال لقائهما على هامش قمة العشرين في بالي.