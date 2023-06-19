المؤبد لـ عامل لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، عضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ووكيل النيابة أحمد كيلانى المهدى، وأمين سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، للمتهم بالاتجار فى المخدرات فى الخانكة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ١٨٦٧٧ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز الخانكة والمقيدة برقم ٣٤٩٣ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٣٠/ ٨ / ۲۰۲۲ بدائرة مركز الخانكة، تم ضبط " عنتر ع ع " ٣٤ سنة عامل ومقيم حوض الزياتات القلج الخانكة.

كما حاز المتهم جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. حال وأحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وحاز أيضا جوهراً مخدراً "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. - حاز وأحرز جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.