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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تكشف سر انقطاع العلاقات العسكرية مع واشنطن

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن العقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن من جانب واحد هي سبب قطع تبادل الاتصالات العسكرية.

 

وأكدت الخارجية الصينية، خلال إفادة صحفية، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين تشكل بداية جديدة للعلاقات بين البلدين.

 

وقد أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة وصفتها وسائل الإعلام الصينية بأنها فرصة لتحسين  العلاقات بين واشنطن وبكين وإذابة الجليد أمس السبت، والتقى بلينكن بالرئيس الصيني، شي جين بينج، ووزير الخارجية تشين جانج، وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي، وأكد الجانبين التزامهما بتحسين العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع علي العالم أجمع.

 

وشدد الجانب الصيني على ضرورة التزام أمريكا بسياسة صين واحدة وعدم دعم القوى الانفصالية في تايوان، والتوقف فورا عن دعم تايبيه عسكريا.

 

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تشعر بالقلق من "الاستفزازات" الصينية المستمرة منذ 2016 بشأن تايوان.

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