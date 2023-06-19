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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفاة أخطر رجل في أمريكا.. ماذا تعرف عن مُسرب أوراق البنتاجون؟

دانيال إلسبيرج
دانيال إلسبيرج

تصدرت وفاة دانيال إلسبيرج، مُسرب أوراق البنتاجون الشهيرة، حديث الصحف الأجنبية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث توفي دانيال عن عمر يناهز 92 عامًا بسبب سرطان البنكرياس، بحسب ما أعلنت أسرته.

وأكدت أسرته في بيان لشبكة “سي بي إس” الإخبارية، أن دانيال إلسبيرج، الناشط المناهض للحرب الذي نسخ وتسريب وثائق كشفت تفاصيل سرية للاستراتيجية الأمريكية في حرب فيتنام والتي أصبحت تُعرف باسم أوراق البنتاجون، توفي عن عمر 92 عاما.

وفاة مسرب أوراق البنتاجون

قالت عائلته إن إلسبرج توفي في منزله في كنسينجتون بكاليفورنيا بسبب سرطان البنكرياس.

وتم تشخيص حالته في فبراير وكشف التشخيص على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس.

وقالت عائلته: "دانيال كان باحثًا عن الحقيقة وصادقًا وطنيًا ، وناشطًا مناهضًا للحرب، وزوجًا محبوبًا ، وأبًا ، وجدًا ، وجدًا ، وصديقًا عزيزًا للكثيرين ، ومصدر إلهام لعدد لا يحصى من الأشخاص". "سنفتقده كثيرا من قبلنا جميعا".

من هو دانيال إلسبيرج؟

حتى أوائل السبعينيات، عندما كشف أنه كان مصدر التقارير الإعلامية المذهلة عن دراسة وزارة الدفاع المكونة من 47 مجلدًا والمكونة من 7000 صفحة لدور الولايات المتحدة في الهند الصينية، كان إلسبيرغ عضوًا في وضع جيد في النخبة العسكرية الحكومية.

لقد كان خريجًا من جامعة هارفارد و"محاربًا باردًا" عرّف نفسه بنفسه وعمل مستشارًا حكوميًا خاصًا في فيتنام طوال الستينيات، وخاطر بحياته في ساحة المعركة، وحصل على أعلى التصاريح الأمنية، وأصبح يثق به المسؤولون في الحزب الديمقراطي والجمهوري.

وأشار لاحقًا إلى أنه كان محل تقدير خاص لما يتمتع به من "موهبته في حرية التصرف".

تسريب أوراق البنتاجون

تم إصدار أوراق البنتاجون في عام 1967 من قبل وزير الدفاع آنذاك روبرت إس ماكنمارا ، وهو مناصر عام بارز للحرب أراد أن يترك وراءه تاريخًا شاملاً للولايات المتحدة وفيتنام ولمساعدة خلفائه على تجنب أنواع الأخطاء التي قد يرتكبها.

نشرت لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز في يونيو 1971 ، مع واشنطن بوست ، أسوشيتد برس وأكثر من اثني عشر آخرين بعد ذلك ، وثقت الأوراق السرية أن الولايات المتحدة قد تحدت تسوية عام 1954 تحظر الوجود العسكري الأجنبي في فيتنام ، وتساءلت عما إذا كان الجنوب كان لفيتنام حكومة قابلة للحياة ، ووسعت الحرب سراً إلى البلدان المجاورة وخططت لإرسال جنود أمريكيين حتى كما تعهد جونسون بعدم القيام بذلك.

صعدت إدارة جونسون الحرب بشكل كبير وسري على الرغم من "حكم مجتمع المخابرات الحكومي بأن الإجراءات لن" تضعف الفيتناميين الشماليين ، كما كتب نيل شيهان ، مراسل سابق في فيتنام ، والذي كتب لاحقًا كتابًا حائزًا على جائزة بوليتزر. حول الحرب ، "كذبة ساطعة مشرقة".

أخطر رجل في أمريكا

أصبحت هوية المسرب لعبة تخمين وطنية وأثبت Ellsberg أنه مشتبه به واضح ، بسبب وصوله إلى الأوراق وإدانته العلنية للحرب على مدار العامين الماضيين.

مع مطاردة مكتب التحقيقات الفدرالي ، سلم إلسبيرج نفسه للسلطات في بوسطن ، وأصبح بطلاً للحركة المناهضة للحرب وخائنًا لأنصار الحرب ، حيث وصفه مستشار الأمن القومي هنري كيسنجر بأنه "أخطر رجل في أمريكا".

ورأى الكثيرون أن الأوراق نفسها ليست مجرد لائحة اتهام ضد رئيس أو حزب معين ، بل لجيل من القيادة السياسية. 

دانيال إلسبيرج وفاة دانيال إلسبيرج سرطان البنكرياس أوراق البنتاجون تسريب أوراق البنتاجون

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