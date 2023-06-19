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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: المنطقة اللوجستية توفر 30 ألف فرصة عمل.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

رحب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالوزراء ومحافظ الغربية والإعلاميين والصحفيين وأساتذة جامعة كفر الشيخ، الحاضرين اليوم لاحتفال محافظة كفر الشيخ، بتدشين ووضع حجر أساس المنطقة اللوجستية، التي بدأ العمل بها منذ عام بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلي رأسها وزارة التموين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وحضر الاحتفال بوضع حجر الاساس للمنطقة اللوجيستية الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والهجرة والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وسها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والقيادات التنفيذية للمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المنطقة اللوجيستية حدث تاريخي يستحق الخروج بصورة متميزة لأنه أمل لنا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصص الأرض لإقامة المنطقة اللوجستية.

وأوضح أن موقع المنطقة اللوجستية، مازال تحت التطوير، حيث أنها مجاورة لمركز التنمية الشبابية المنشأ بتوجيه الرئيس، ويحتوي على حمام سباحة أوليمبي، ملعبي أكريليك متعددي الأغراض، ومضمار حول الملاعب، وملعبي كرة قدم نجيل صناعي بالإضافة غرف تغيير ملابس للملاعب، ومبنى للأنشطة، ومبنى قاعة الاحتفالات، وصاتلي چيم رياضي، كما يقع بجوارها الجامعة، وكوبري علوي للربط بين محور دسوق كفر الشيخ والطريق الدائري صبري القاضي وطريق دائري غربي وشرقي، وبالإضافة لمجمعين سكنيين يتم إنشاؤهما، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الهيئة الهندسة، 109 عمائر، بإجمالي 15 ألف وحدة سكنية خدمة، تحتاج لمنطقة لوجستية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المنطقة اللوجستية، تضم العديد من المكونات، تجارية، واستثمارية وترفيهية وطبية وتعليمية وخدمات متنوعة لخدمة أهالي كفر الشيخ، لتوفير كافة الخدمات بعد أن كان يتجه أهالي المحافظة للمحافظات المجاورة، لتدبير احتياجاتهم، كما ستخدم المنطقة اللوجستية منطقة الجامعة، وهي قريبة من مسار العائلة المقدسة، وهناك طريق مستحدث للربط بكل المحاور، ورافد الطريق الدولي كفر الشيخ طنطا وكفر الشيخ المحلة، مؤكدً  أننا غيرنا منظومة النقل والحركة والمنظومة الداخلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتوجه بالشكر، لأشرف دوس أحد زعماء المهجر، فهو مهتم بالعودة للجذور، لافتا إلى أن المشروع سيوفر 30 ألف فرصة عمل، للعمل في الأنشطة التجارية والاستثمارية، بالإضافة للخدمات.

وأكد أن المشروع سيؤدي لانفراجة كبيرة، وستكون مناطق لوجستية أخرى على نطاق أصغر، وسيتم الانتهاء أقل من 24 شهراً، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى بعد 12 شهراً، ضمن الأعمال المتميزة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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أحمد عطا نائب محافظ الغربية إفتتاح المرحلة الأولى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ السكرتير المساعد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المنطقة اللوجستية هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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