عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: مشاكل مالية

صدى البلد

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

txt

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 : خلافات زوجية

txt

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 : حل جميع مشاكلك

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

ابق على اتصال مع حبيبك للاستمتاع باليوم، ستعمل احترافيتك على جعل الحياة العملية رائعة، بينما قد تكون هناك مشاكل مالية ، ستكون الصحة جيدة.

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

ابقوا معًا واقضوا الوقت في الغناء أو مشاهدة فيلم جيد، كن منضبطًا في علاقة وتجنب الرومانسية المكتبية التي قد تضع علاقتك في حالة من الفوضى، أولئك الذين تعرضوا للانفصال في الماضي القريب قد يقعون في الحب مرة أخرى اليوم.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

يجب أن يكون لدى أولئك الذين يسافرون مجموعة أدوات طبية جاهزة، يجب ألا يفوت كبار مواليد السرطان الأدوية ويجب عليهم أيضًا استشارة الطبيب عند الشعور بعدم الارتياح.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

كن مستعدًا مع الخطة "ب" في اجتماع مهم اليوم، سيكون لاقتراحاتك آخذين وستعمل مهارة الاتصال الخاصة بك أثناء التعامل مع العملاء، سيجري الباحثون عن عمل مقابلات معهم، سيكون لدى العاملين لحسابهم الخاص أيضًا خيارات متعددة لإظهار كفاءتهم.

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

اليوم ليس جيدًا من حيث الثروة ومن الضروري الادخار ليوم صعب، الاستثمار طويل الأجل ممكن ولكنه يحلل كل زاوية قبل اتخاذ القرار الحاسم.

برج السرطان برج السرطان اليوم برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي برج السرطان وحظك اليوم برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

فيروس قاتل يهدد العالم.. حسام عبدالغفار يرد على تصريحات منظمة الصحة العالمية

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

موضوعات متعلقة

برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 : خلافات زوجية

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 : حل جميع مشاكلك

برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: نجاح مالي كبير

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: استثمر في العقارات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: بشرى للعزاب

برج الثور.. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: استقرار عاطفي ومادي

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023: انتبه على أطفالك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 19 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

محمد فاروق: إمام عاشور يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع للأهلي رسميا

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

حازم إمام يكشف موقف اتحاد الكرة من تأخير عقوبة «كهربا»

عائشة بن أحمد : أتقنت اللهجة الصرية لكن بقلب تونسي في الإرهاق والعصبية

العموم البريطاني يصادق على تقرير لجنة مستقلة بإدانة بوريس جونسون

خدمة لضيوف الرحمن.. «الأزهر للفتوى» يقدم يصدر دليل الحاج وما يباح فعله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

بخصر منحوت.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بعد الكشف عن موعد زواجها..صور أثارت الجدل لـ نادين نجيم رفقة خطيبها

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ