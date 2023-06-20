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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

728439 طالبا يؤدون اللغة الأجنبية الثانية بلجان امتحانات الثانوية العامة الآن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ الآن 728439 طالبا في الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وقد حدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 زمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بساعتين فقط، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الحادية عشر صباحاً.

وتشمل اللغات الأجنبية الثانية التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة 2023 وفقا لاختيارهم اللغات الاتية :

  •  اللغة الإنجليزية
  • اللغة الفرنسية 
  • اللغة الألمانية 
  • اللغة الإيطالية 
  • اللغة الأسبانية 
  • اللغة الصينية 

ويبلغ إجمالي عدد الأسئلة في امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية 31 سؤالًا 

وتم تحديد الدرجة الكلية لـ امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بـ 40 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 سؤالين مخصص لهما 6 درجات.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، فيبلغ عددها 29 سؤالًا مخصص لها 34 درجة .

وتبلغ نسبة اسئلة الاختيار من متعدد في امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة  85%  ، اما نسبة الاسئلة المقالية لا تتعدى 15% 

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكون 30% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.

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