حسام الزناتي: جمعت فريق الجونة في وقت قياسي.. ولا توجد عدالة بالمظاليم

قال حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة أن فريقه الذي صعد للدوري الممتاز تكون في وقت قياسي.



قال حسام الزناتي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كونا فرقة الجونة اللي صعدت للممتاز في وقت قياسي، ومعملناش فترة إعداد، ولعبنا موسم كامل بسفر على الأقل 1000 كيلو"



وأضاف: "مفيش عدل إن فريق يلعب ماتشات المفروض إنها تكون خارج ملعبه على ملعبه، بسبب عدم وجود ملاعب للفرق التانية بس دي مش بتاعة الفريق، اللي بيتحمل المسؤولية دي اتحاد الكرة"



واختتم: "موقع الجونة الجغرافي يظلم النادي، سواء على مستوى الناشئين بسبب عدم وجود مسابقات في منطقة البحر الأحمر، أو على مستوى الفريق الأول"