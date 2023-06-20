ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

قدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد الزيتون الأسود.

فوائد الزيتون الأسود ما يلي:



· يحتوي الزيتون الأسود على الكثير من الدهون والأحماض الدهنية والسعرات الحرارية، تلك الدهون هي أحماض دهنية غير مشبعة ومن تلك الأحماض الدهنية الأوميغا 3 المفيدة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على نشاطهما.



· تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما يؤدي إلى انخفاض الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ويعمل الزيتون على الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين E .



· يحافظ على صحة الجلد لأنه يعمل على حمايته من الأشعة فوق البنفسجية لذلك فهو يقي أيضاً من سرطان الجلد. يقي من أعراض الشيخوخة المبكرة.



. يساعد في التخفيف من حدة الربو وأيضاً يعالج التهاب المفاصل الضمور والتهاب المفاصل الروماتيزمي نظراً لاحتوائه على مادة البوليفينولات التي تعمل كعمل مضادات الالتهاب.



· يحتوي الزيتون الأسود على نسبة عالية من الحديد وبالتالي زيادة قدرة كريات الدم الحمراء على حمل الأكسجين إلى كافة أنسجة الجسم لذلك يعتبر غذاءً جيداً للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم أو الأنيميا.



· يعطي شعوراً بالطاقة والتي يحتاجها الجسم للقيام بالوظائف الموكلة إليه.



· يحافظ الزيتون الأسود على صحة العيون ويعمل على تحسين الرؤيا وخاصة في الليل، بالإضافة إلى أنّه يعمل كواقٍ من الإصابة بماء العين أو الماء الأزرق وأمراض أخرى قد تصاب بها العين.



· يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة ويخلو تماماً من الدهون الضارة بل يحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية.



· يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع نظراً لاحتوائه على حمض الأوليك.



· يساعد على التخلص من الوزن الزائد غير المرغوب به.