عمل فقط.. طلال أبو غزالة: لم أرد على أي انتقاد سلبي وُجِّهَ لي

أكد طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي العالمي، أن السعادة والنجاح يرتبطون ببعهما البعض، مضيفا: "لم أر ناجح تعيس، ولا يوجد تعيس يستطيع تحقيق النجاح".

وقال طلال أبو غزالة في تصريحات لبرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "لا تمييز بين السعادة والنجاح، والنجاح يسبب سعادة".

وأضاف طلال أبو غزالة:" النجاح قرار في حياة الإنسان، واكتشفت في حياتي أنه لا يمكن أن تحب شخص ويبادلك الشعور بالكره ".

وتابع طلال أبو غزالة: "أتعامل بحب عندما اقابل أي شخص وأبحث عن الجوانب الإيجابية في أي شخص أتعامل معه".

وواصل طلال أبو غزالة: "لم أرد على أي انتقاد سلبي، تم توجيهه لي في حياتي، وأحسن رد على أي نقد سلبي هو النجاح والاستمرار في العمل ".