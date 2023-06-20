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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمل فقط.. طلال أبو غزالة: لم أرد على أي انتقاد سلبي وُجِّهَ لي

طلال أبو غزالة
طلال أبو غزالة

أكد طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي العالمي، أن السعادة والنجاح يرتبطون ببعهما البعض، مضيفا: "لم أر ناجح تعيس، ولا يوجد تعيس يستطيع تحقيق النجاح".

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وقال طلال أبو غزالة في تصريحات لبرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"،: "لا تمييز بين السعادة والنجاح، والنجاح يسبب سعادة".

وأضاف طلال أبو غزالة:"  النجاح قرار في حياة الإنسان، واكتشفت في حياتي أنه لا يمكن أن تحب شخص ويبادلك الشعور بالكره ".

وتابع طلال أبو غزالة: "أتعامل بحب عندما اقابل أي شخص وأبحث عن الجوانب الإيجابية في أي شخص أتعامل معه".

وواصل طلال أبو غزالة: "لم أرد على أي انتقاد سلبي، تم توجيهه لي في حياتي، وأحسن رد على أي نقد سلبي هو النجاح والاستمرار في العمل ".

طلال طلال أبو غزالة خبير اقتصادى النجاح اخبار التوك شو

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