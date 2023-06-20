عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة ساحرة.. إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث ظهور

ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا

شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها  على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت إيمي في الصور بإطلالة ساحرة، مرتدية نضارة شمسية من داخل سيارتها.

ويذكر أنه قد ردت الفنانة إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا علي تصريحات الفنان مصطفي قمر في أحد المواقع بأنها لن تحرك صناع العمل تجاه تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم واللي كان أحد أبطال الجزء الاول به والدها الفنان طلعت زكريا.

وقالت إيمي، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد : "يا استاذ مصطفي الكلام راح في حتة تانية خالص؛ انا بحبك وبحترمك؛ وعارفة انك كنت صاحب بابا جدآ ؛ وكنت داخل تصور الجزء الثاني من فيلم حريم كريم".

وأضافت إيمي قائلة : "الكلمة اللي حضرتك قولتها أن مش معني انها بنت طلعت زكريا هتحركنا؛ كلمة غريبة جداً؛ وانا مش بحرك حد؛ أتمني ألا تنساق وراء اخبار فيها سبايسي؛ انا أتمني لك النجاح ولكل فريق العمل؛ ولكن كل ما قلته أن طلعت زكريا ليس له بديل؛ ولو في نقد وصل مني اتمني انك تقبله".

ايمي طلعت زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

جلسة لحسم مصيره.. شوبير: غضب في الأهلي من حسين الشحات

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

ترشيحاتنا

الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة الأئمة.. ادخل عبر هذا الرابط

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21

السيسي في فرنسا.. 3 مهام على جدول أعماله أحدها يتعلق بالأمن القومي

سفير الصين بالقاهرة يكرم الفائزين بجائزة "سفراء الثقافة الصغار".. تفاصيل

احترس.. أعراض خطير إذا ظهرت عليك تدل بعدم شرب الماء بشكل كاف

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ