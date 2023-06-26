مميزات قشقاي SUV الجديدة.. فيديو

كشفت شركة نيسان اليابانية عن أحدث طرازاتها الجديدة وهي سيارة نيسان قشقاي e-POWER Black Edition، وتنتمي نيسان قشقاي ذات الإصدار الخاص الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

نيسان قشقاي e-POWER Black Edition الجديدة

محرك قشقاي Black Edition

نيسان قشقاي e-POWER Black Edition الجديدة

تحصل سيارة نيسان ذات الموديل الخاص Qashqai e-POWER Black Edition على قوتها من نظام دفع هجين، وتنتج قوة 156 حصان .

مواصفات قشقاي Black Edition

نيسان قشقاي e-POWER Black Edition الجديدة

تأتي سيارة نيسان قشقاي e-POWER Black Edition الجديدة بسقف أسود أو Lunar White، أو Midnight Black، وبعجلات مقاس 18 بوصة مطلية باللون الأسود.

تحتوي سيارة نيسان Qashqai الجديدة علي شريط زخرفي خاص يظهر على أرضية الطريق بمجرد فتح الأبواب الأمامية لمن سيارة نيسان ذات الإصدار الخاص .

نيسان قشقاي e-POWER Black Edition الجديدة

والجدير بالذكر أن الشركة اليابانية لم تصدر أي معلومات إضافية عن سياراتها نيسان قشقاي Black Edition الـ SUV الجديدة، ولا عن أسعارها بالأسواق .