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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 450 ألف جنيه.. اشتري نيسان جوك هاتشباك جديدة| صور

نيسان جوك موديل
نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات مختلف فئات السيارات الجديدة موديل 2022، علي الرغم من التعثرات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، الي أن مصر تواجد بها جميع إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، ومنها فئة السيارات الهاتشباك التي تتميز بمظهرها الجذاب وارتفاعها عن الأرض :

 نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك 

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة  نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك الجديدة بالسوق المصري للسيارات :

 نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك 

مواصفات الأمان بـ نيسان جوك

زودت سيارة نيسان جوك الهاتشباك بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، قفل مركزي للأبواب، ومثبت سرعة، وأحزمة أمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف، ووسائد هوائية، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

محرك نيسان جوك الهاتشباك

 نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك 

تنتج سيارة  نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك عزم دوران يصل الي 200 نويتن/متر، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من الصفر في 10.4 ثانية، وتقطع 100 كم/ساعة بـ 4.8 لتر من الوقود، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1000 سي سي تيربو، وتستخدم  نيسان جوك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

مقصورة نيسان جوك

مقصورة  نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك 

تمتلك مقصورة سيارة  نيسان جوك الهاتشباك موديل 2022 العديد من التكنولوجيات المتقدمة منها، مدخل USB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وراديو، وكاسيت، ونظام صوتي، ومدخل AUX، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق.

سعر  نيسان جوك الهاتشباك

 نيسان جوك موديل 2022 الهاتشباك 

تبدأ أسعار سيارة  نيسان جوك الهاتشباك موديل 2022 في سوق السيارات المصري من 466 ألف جنيه للفئة الأولي، و 496 ألف جنيه للفئة الثانية، و 506 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 511 ألف جنيه للفئة الرابعة .

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