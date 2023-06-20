حصد ملايين المشاهدات.. شاهد سائق ينجو بأعجوبة من تحت سيارته

أثار مقطع فيديو لسائق تركي نجا بأعجوبة من تحت سيارته، والتي غرقت جراء السيول الجارية التي شهدتها شوارع مدينة أنقرة، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي.





وتسببت الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل بشكل متقطّع بالعاصمة التركية أنقرة وقد ظهرت صور ومقاطع فيديو، لسيول جارية في بعض شوارع مدينة أنقرة جرّاء الأمطار الغزيرة والتي تشهدها المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر قد يتكرر بالعاصمة التركية.

وبحسب مقطع فيديو تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، فقد حاول سائق فتح باب سيارته في محاولة للخروج منها بعدما غمرتها الكثير من أمطار السيول ، وقد امتلأت بها سيارته مما تسبب في فقدانه للتوازن.

وقد سقط السائق أسفل سيارته قبل أن يقوم بعض المارة بمساعدته ومحاولة إنقاذه، فقد اضطروا إلى رفع سيارته والخروج من تحتها بأعجوبة.