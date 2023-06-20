رئيس دار الكتب: فكرة منصة تراث مصر تهدف للمواكبة مع الحكومة الرقمية|فيديو

تحدث الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب، عن الخدمات التي تقدمها منصة تراث مصر لتعريف العالم بحضارة وثقافة المصريين، قائلا: " أن فكرة لمنصة تراث مصر كانت للتواكب مع الحكومة الرقمية"، مؤكداً أن الرقمنة هي لغة العصر .

فكرة لمنصة تراث مصر للمواكبة مع الحكومة الرقمية

وأضاف أسامة طلعت، أثناء لقائه عبر فضائية "DMC"، أن ؤ، مؤكداً أن منصة تراث مصر بدأت ببرتوكول التعامل من حيث أن وزراة الثقافة تمتلك المحتوى، ووزارة الاتصالات تمتلك التقنيات.

وأشار رئيس دار الكتب، إلى أن منصة تراث مصر، عبارة عن موقع إلكتروني يمكن الدخول له عن طريق أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو المنزلي، وتطبيق على "المحمول".