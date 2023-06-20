موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

يترقب أصحاب المعاشات إمكانية تقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك، الذي سيوافق الأربعاء 28 يونيو 2023، وحتى الآن لم يصدر قرار من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تقديم صرف المعاشات، وأن موعد صرف المعاشات في أول شهر يوليو إلا فى حال صدور قرار بتقديم الصرف قبل عيد الأضحى المبارك.

ومن المنتظر صدور قرار بتبكير موعد صرف معاشات يوليو 2023؛ لتصرف لأصحابها ومستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، لكن وفق مصادر ولم يصدر القرار بشكل رسمي إلى الآن.

ومع اقتراب عيد الأضحى 2023، ينتظر الموظفون وأصحاب المعاشات صرف المرتبات والمعاشات الخاصة بهم عن شهر يونيو حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه.

وكانت وزارة المالية أعلنت، في وقت سابق من يونيو الجاري، موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين، وحددت بدء الصرف يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس الموافق 22 يونيو.

موعد صرف معاش شهر يوليو 2023



ويهتم أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو، وهل سيتم صرفه قبل عيد الأضحى، واعتادت وزارة التضامن الاجتماعي على صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وحتى الآن لم يصدر قرار بتبكير الصرف بمناسبة عيد الأضحى الذي يهل علينا في 28 يونيو الجاري.

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يوليو؟

جدير بالذكر أن آخر زيادة في المعاشات جاءت في شهر أبريل 2023 الماضي، بعد أن قرر الرئيس السيسي تبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، ليتم تطبيقها بدءًا من شهر أبريل الماضي، وهي زيادة بنسبة 15% في المعاشات.

وبالتالي تعد الزيادة المنتظرة في معاشات شهر يوليو تم تطبيقها مسبقًا بالفعل في شهر أبريل الماضي.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" وتعويض تأمين البطالة ونص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.