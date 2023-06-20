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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية يزور جناح "تنمية الصادرات" في معرض "الخمسة الكبار 2023" بمصر

سفير السعودية يتفقد
سفير السعودية يتفقد المعرض

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي اليوم جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية المشارك في فعاليات النسخة الخامسة من معرض "الخمسة الكبار 2023" المقام حالياً في مصر، بمشاركة 16 شركة سعودية متخصّصة في قطاع مواد البناء والتشييد وذلك تحت مظلة "صنع في السعودية".

 وتجول السفير نقلي - خلال الزيارة - يرافقه الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية رئيس الوفد عبدالرحمن الذكير و الملحق التجاري بالسفارة زايد الأسمري بأرجاء الجناح واطلع على محتوياته، كما استمع لشرح مفصل عن نشاطات الهيئة والشركات السعودية المشاركة.

ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين عقب الجولة بالجهود المبذولة من هيئة تنمية الصادرات، معرباً عن الاعتزاز بمبادرة "صنع في السعودية" التي تعد أحد الركائز الأساسية للصناعة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده.

وفي ختام الزيارة التقط سفير خادم الحرمين الشريفين مع وفد المملكة  المشارك في المعرض الصور التذكارية بهذه المناسبة.

مما يذكر أن مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في هذا المعرض وغيرها من المعارض الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، تأتي استكمالًا للجهود المبذولة للترويج للصادرات الوطنية على الصعيد الإقليمي والعالمي إضافة إلى الإسهام  في تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.

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