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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة برواق القرآن الكريم

رواق القرآن
رواق القرآن

أعلن الجامع الأزهر الشريف ، اليوم الثلاثاء ، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة ببرامج رواق القرآن الكريم أطفالا وكبارا، حيث سيتم قبول الدارسين الكبار في برنامج القرآن الكريم بنظام العام الواحد، ونظام العامين، ونظام الخمسة أعوام، بينما سيتم قبول الأطفال بجميع المستويات من المستوى الأول إلى المستوى العاشر.

وذلك طبقا للشروط التالية: 
- يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالجامع الأزهر، والذي سيتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل .
- لا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه إلا بعد اجتياز الدارس الاختبار المعد لذلك.
-الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر بالجامع الأزهر الشريف، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى. 
-الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.
-(بالنسبة للأطفال)يشترط ألا يقل سن الطفل المتقدم عن خمسة أعوام، ولا يزيد على اثني عشر عامًا. 
على الراغبين في الالتحاق بأي من برامج القرآن الكريم ملء نموذج التقديم عبر الرابط التالي، علما بأن الأعداد محدودة والأولوية بأسبقية التسجيل.

وكشف الدكتور هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر ، أن فتح باب التقديم يأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تحفيظا وإتقانا وتعليما، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

ولفت د. عودة، إلى أن التقدم للإلتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم للأطفال (بالجامع الأزهر فقط) ، من خلال الدخول على هذا الرابط من هنا

والتقدم للإلتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم للكبار (بالجامع الأزهر فقط) ، من خلال الدخول عبر هذا الرابط من هنا

الجامع الازهر الازهر الشريف دفعة جديدة رواق القرآن

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