محمد سلماوي: اعتصام وزارة الثقافة ضد الإخوان أصبح نموذجا

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة كان الجميع يتحدث فيه، وتم تنظيم مظاهرة أمام دار الأوبرا احتجاجًا على فصل الدكتورة إيناس عبدالدايم من وزارة الثقافة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه تولدت من خلال الاعتصامات حركات احتجاجية، وفكرة الاعتصام حين بدأن نظمنا مسيرة من اتحاد الكتاب إلى وزارة الثقافة وانضمينا بشكل جماعي للاعتصام، باسم اتحاد الكتاب وكنا معنا ومنهم سيد حجاب، وبهاء طاهر، وفتحية العسال كانت تبات بالوزارة.



وأكد أنه شعر أن المعركة ليست مع وزير الثقافة الإخواني، وإن كان عملًا تاريخيًا يجب أن نتوقف عنه لان كل ما يقال أن المثقفين "بتوع كلام"، ولكنهم قاموا بفعل لم تقم به جماعة أخرى، وأصبح منع وزير الثقافة نموذجًا ورأينا بعده أهالي أسوان عندما اجتمعوا أمام مبنى المحافظة وتم منع منع محافظ إخواني من دخول مكتبه استنادًا لما قام به المثقفين، مؤكدًا أن هذا أول تحرير في مصر.



ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.