محمد سلماوي: الشعب لم يتحمل الإخوان سنة واحدة من قمة النخبة لأبسط الناس

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه كانت هناك دلائل واضحة على سقوط حكم الإخوان، من الديكتاتورية لأعمال العنف، وصادفت سيدة بائعة في الشارع تدعو بصوت عال "الله يخربيت الإخوان".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، هنا أدركت أن الإنسان المصري البسيط يدرك عدم جدوى وجود الجماعة في الحكم، ويدرك خطر الإخوان، وتاريخيا كنت على يقين أنهم لن يستمروا، لكن الشعب لم يتحملهم سنة واحدة، من قمة النخبة لأبسط الناس في الشارع.

وأوضح أن حملة الإقالات التي قامت بها الإخوان في وزارة الثقافة، كانت موجودة في كل الوزارات، ولكني فوجئت أن عددا من المثقفين معاونين للحكم المتخلف، وحصلوا على مناصب في الوزارة.