محمد سلماوي: اكتشفت أن بعض الأشخاص بهيئة الكتاب قيادات بالإخوان

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن قرار إقالة قيادات من وزارة الثقافة وقت حكم الإخوان ومنهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، كان متوقعًا، والبعض الآخر كان مفاجئًا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اكتشف أنه عندما أقيل أحد قيادات وزارة الثقافة، أحد أعضاء مجلس اتحاد الكتاب والذين تزعموا رفض الإعلان الدستوري، تم تعينه مكان القيادة الثقافية.

وأكد أنه حين تم منع وزير الثقافة الإخواني من دخول مكتبة بعد اعتصام المثقفين والفنانين، فتح له هذا الشخص مكتبه بهيئة الكتاب ليباشر عمله منه، مشيرًا إلى أنه شعر وقتها أن الدائرة تضيق، وأن من كان يتصور أنهم اعوانه في التصدي للحكم المتخلف هم قيادات في الجانب الآخر.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.