محمد سلماوي: أيقنت زوال حكم الإخوان من كلام بائعة جرجير

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه أدرك أن نظام الإخوان لن يستمر، من بائعة جرجير في الشارع، مشيرًا إلى أنهم كمثقفين قالوا إن حكم الإخوان لن يستمر مع الفظائع التي حدثت بعد أحداث الاتحادية وأعمال العنف على سور الاتحادية ودللائل كثيرة وأن يستقيظ الشعب ويدرك ذلك مسألة أخرى.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رأى بائعة جرير بجوار مترو المعادي، اثناء مروره وكان شخص يشتري منها واختلفوا على السعر فقالت له "يخرب بيت الإخوان واللي جابهم واللي جرا لنا من يومهم"، مؤكدًا أنه توقف وعاد ووجد أنها تقول نتائج كل التحليلات السياسية والتي تؤدي في النهاية أن الانسان المصري البسيط يدرك أن الإخوان غير مرغوب فيهم وأن يحدث قبل أن يكملوا عام رغم أنهم كانوا يقولون أنهم سيستمروا 500 عام.

وتابع، أن الشعب من أقصى درجات المثقفين والمفكرين لأبسط الناس في الشارع يتحدثون نفس الكلام ونفس النغمة الرافضة لوجود الإخوان بالحكم .

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.