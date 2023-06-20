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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سلماوي: أيقنت زوال حكم الإخوان من كلام بائعة جرجير

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنه أدرك أن نظام الإخوان لن يستمر، من بائعة جرجير في الشارع، مشيرًا إلى أنهم كمثقفين قالوا إن حكم الإخوان لن يستمر مع الفظائع التي حدثت بعد أحداث الاتحادية وأعمال العنف على سور الاتحادية ودللائل كثيرة وأن يستقيظ الشعب ويدرك ذلك مسألة أخرى.

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محمد سلماوي: الشعب لم يتحمل الإخوان سنة واحدة من قمة النخبة لأبسط الناس

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الليلة.. الجزء الثاني من شهادة محمد سلماوى مع "الباز" على Extra News

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رأى بائعة جرير بجوار مترو المعادي، اثناء مروره وكان شخص يشتري منها واختلفوا على السعر فقالت له "يخرب بيت الإخوان واللي جابهم واللي جرا لنا من يومهم"، مؤكدًا أنه توقف وعاد ووجد أنها تقول نتائج كل التحليلات السياسية والتي تؤدي في النهاية أن الانسان المصري البسيط يدرك أن الإخوان غير مرغوب فيهم وأن يحدث قبل أن يكملوا عام رغم أنهم كانوا يقولون أنهم سيستمروا 500 عام.

 

وتابع، أن الشعب من أقصى درجات المثقفين والمفكرين لأبسط الناس في الشارع يتحدثون نفس الكلام ونفس النغمة الرافضة لوجود الإخوان بالحكم .
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

أحداث الاتحادية 30 يونيو إكسترا نيوز الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد حكم الإخوان

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