تعرف على آخر تطورات "حياة كريمة" في كفر سعد بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا ، بكفر سعد وحضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة " و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و ممثلى الجهة الاستشارية و مسئولى شركات المرافق و المديريات الخدمية.

وتناول الاجتماع،، استعراض جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال زيارتها لمشروعات المبادرة بقرية تفتيش ثان، و بحث خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل المرافق وتركيب العدادات للمنشآت الخدمية وكذلك خطة الفرش والتشغيل لها ، وأيضًا عرض الموقف الخاص بتسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها بمركز كفر سعد بجميع القطاعات.

فيما وقد بحثت " محافظ دمياط " معدلات التنفيذ لمشروعات قطاع المياه والصرف الصحى بقرى المركز ووكذلك الموقف الخاص بخطة رصف الطرق ، كما ناقشت آلية تخطى جميع المعوقات لنهو جميع الأعمال وفقًا للجدول الزمنى والخطة الموضوعة، كما أكدت على ضرورة تكاتف الجهود و التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمه و استكمال الأعمال وفقًا لرؤية المبادرة لتطوير الريف المصري.