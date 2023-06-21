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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على آخر تطورات "حياة كريمة" في كفر سعد بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  اجتماعًا ، بكفر سعد وحضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير " الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة " و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و ممثلى الجهة الاستشارية و مسئولى شركات المرافق و المديريات الخدمية.

وتناول الاجتماع،، استعراض جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال زيارتها لمشروعات المبادرة بقرية تفتيش ثان، و بحث خطة المرحلة المقبلة للانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل المرافق وتركيب العدادات للمنشآت الخدمية وكذلك خطة الفرش والتشغيل لها ، وأيضًا عرض الموقف الخاص بتسليم المشروعات التى تم الانتهاء منها بمركز كفر سعد بجميع القطاعات.

فيما وقد بحثت " محافظ دمياط " معدلات التنفيذ لمشروعات قطاع المياه والصرف الصحى بقرى المركز ووكذلك الموقف الخاص بخطة رصف الطرق ، كما ناقشت  آلية تخطى جميع المعوقات لنهو جميع الأعمال وفقًا للجدول الزمنى والخطة الموضوعة،  كما أكدت على ضرورة تكاتف الجهود و التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الفترة القادمه و استكمال الأعمال وفقًا لرؤية المبادرة لتطوير الريف المصري.

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