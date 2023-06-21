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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يمدد الطوارئ الخاصة بـ كوريا الشمالية ودول غرب البلقان

جو بايدن
جو بايدن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مدّد حالات الطوارئ لمدة عام، التي أعلنت في سياق الأحداث في كوريا الشمالية وشبه جزيرة البلقان الغربية، كأساس قانوني لفرض عقوبات على اللاعبين الإقليميين.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فوفقًا للمراسيم الصادرة عن السلطات الأمريكية، فإن مطالب الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية تتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي، ونشاط الاختراق الإلكتروني، والأعمال العدوانية تجاه كوريا الجنوبية وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بدول غرب البلقان، تفرض العقوبات الأمريكية على المواطنين بسبب عدم تحقيق اتفاقات سلام إقليمية وانتشار الفساد.

وأعلن “بايدن” أن الوضع في كلتا الحالتين لا يزال "يشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية" من وجهة نظره.

بايدن حالات الطوارئ الأمريكي جو بايدن كوريا الشمالية شبه جزيرة البلقان

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