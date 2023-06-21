10 سنوات على ثورة 30 يونيو|إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد: "عندما نتحدث عما يحدث في مصر من متغيرات خلال 10 سنوات ماضية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الإنجازات في ملف الصناعة، فقد خلقنا مجتمعا صناعيا قويا، واستطعنا من خلال هذا المجتمع أن ندفع بمنتجاتنا للأسواق العالمية".

وأضاف: "عملنا على تحقيق مبدأ الوفرة في المعروضات في الأسواق المحلية، حيث استطعنا توفير سعر مناسب في الأسواق التنافسية، فالركيزة الأساسية لأي تنمية تحدث هي التعليم والصحة والصناعة".



وشدد الإعلامي، أن لغة الأرقام تحدث عن الواقع، إذ إنها نتاج عمل وجهد حدث خلال السنوات العشرة الماضية، وتعبر عن مدى التطور الكبير للاقتصاد المصري.

