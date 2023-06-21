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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 سنوات على ثورة 30 يونيو|إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي،  إنجازات وتطورات لتعزيز قطاع الصناعة في مصر بعد ثورة 30 يونيو.

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جلسة حوارية حول "30 يونيو ثورة شعب" بإعلام العريش

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد: "عندما نتحدث عما يحدث في مصر من متغيرات خلال 10 سنوات ماضية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا من الإنجازات في ملف الصناعة، فقد خلقنا مجتمعا صناعيا قويا، واستطعنا من خلال هذا المجتمع أن ندفع بمنتجاتنا للأسواق العالمية".

وأضاف: "عملنا على تحقيق مبدأ الوفرة في المعروضات في الأسواق المحلية، حيث استطعنا توفير سعر مناسب في الأسواق التنافسية، فالركيزة الأساسية لأي تنمية تحدث هي التعليم والصحة والصناعة". 

وشدد الإعلامي، أن لغة الأرقام تحدث عن الواقع، إذ إنها نتاج عمل وجهد حدث خلال السنوات العشرة الماضية، وتعبر عن مدى التطور الكبير للاقتصاد المصري.
 

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