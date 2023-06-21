اختفاء سباح محترف خلال عبوره المانش من إنجلترا إلى فرنسا

أعلنت السلطات البحرية الفرنسية اليوم، الأربعاء، فقدان أثر "سباح محترف" كان يعبر بحر المانش من إنجلترا إلى فرنسا أمس، الثلاثاء، مشيرة إلى أنها أوقفت مساء عمليات البحث التي استغرقت ساعات واستخدمت فيها إمكانات كبيرة، بحسب وكالة “فرانس برس” الفرنسية.

وأوضحت السلطات البحرية الفرنسية أن مركز عمليات المراقبة والإنقاذ في منطقة جري نيه الساحلية الذي تلقى نهار أمس، الثلاثاء، بلاغاً باختفاء السباح، سارع إلى تخصيص مروحيتين عسكريتين فرنسية وبلجيكية وزورقين تابعين للبحرية الفرنسية وللدرك الفرنسي وقارب منقذين بحريين للبحث عن المفقود.

لكنها أشارت إلى أن السلطات المسئولة عن بحر المانش قررت كف عمليات البحث نظراً إلى "عدم توافر عناصر إضافية" إلى كونها شملت "كل القطاع المحتمل للاختفاء طوال ساعات".

ولفتت السلطات البحرية إلى أن الإعلان عن انتهاء عمليات البحث جاء بعد "أكثر من ست ساعات" على تلقيها البلاغ.

وأوضحت ناطقة باسم السلطات أن هوية السباح وعمره لم يعرفا بعد.