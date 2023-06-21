بيلاروس تتحول إلى دولة خطيرة.. غيرت وضعها الخاص بالحياد النووي

قال مسؤول كبير في بيلاروسيا ، إن بلاده تخلت عن حيادها السياسي، وألغت وضعها غير النووي في ضوء التهديدات الخارجية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة البيلاروسية العقيد أندري بوجودل، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية "بيلتا": "نحن ندرس تبني عقيدة عسكرية جديدة تقدم إجابات واضحة على الأسئلة المتعلقة بالدول غير الصديقة".

تابع "من المهم تحديد أهدافنا بشكل صحيح، إلى أين نتجه ، ومن يعارضنا ، وما هي النتائج التي يجب أن نحققها فيما يتعلق الأمر بردع العدوان الخارجي. وبالطبع، يجب أن نتأكد من عدم تمكن أي شخص من تقويضنا من الداخل ".

كما أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الأربعاء عن مناوراتها السنوية، والتي تجري في الفترة من 21 إلى 30 يونيو .

شدد المسؤولون في بيلاروسيا ، تصريحاتهم بشأن القدرات النووية للبلاد في الأسابيع الأخيرة.

في الأسبوع الماضي ، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده ستبدأ في تلقي أسلحة نووية تكتيكية من روسيا في غضون "أيام قليلة" ، وأن الأسلحة ستكون "رادعًا" للآخرين.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم إرسال المزيد من الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا طوال الصيف، في تحذير واضح للدول الغربية لدعمها أوكرانيا.