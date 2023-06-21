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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يعلن عن مخطط جديد لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة المحتلة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن مخطط استيطاني جديد لبناء 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بمنطقة مجاورة لمكان إطلاق النار الذي وقع أمس.

جاء ذلك عقب عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطينيان، وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، أمس الثلاثاء.

ووفق مكتب نتنياهو، فإن الأخير اتفق مع وزير الجيش يؤاف جالانت، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على "التعزيز الفوري" لتخطيط حوالي 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (عيلي) المجاورة لموقع العملية أمس.

من جانبه، هنأ وزير الأمن المتطرف إيتمار بن جفير  نتنياهو على الموافقة على حوالي 1000 وحدة سكنية ، لكنه كرر موقفه بضرورة شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

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