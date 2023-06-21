نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن وجود مفاوضات بين ناصر ماهر ونادي الزمالك .

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وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " الزمالك يجدد المفاوضات مع ناصر ماهر لاعب فيوتشر لضمه بداية من الموسم المقبل، واللاعب يُرحب بالعرض وطلب حسم الأمر مع إدارة فيوتشر ".

ويخوض نادي النصر السعودي ، مباراته أمام نظيره الزمالك فى البطولة العربية للأندية بكامل نجومه بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية عن وقوع فريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.

ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.