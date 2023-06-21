بسعر أقل من العام الماضي.. نقيب المحامين يترأس مناقصة لطباعة كارنيهات العضوية

ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، جلسة فتح مظاريف العروض المالية للبت في مناقصة طباعة كارنيهات العضوية، والعلاج، وأندية المحامين.

نقيب المحامين عبدالحليم علام

وتمكنت اللجنة، خلال إجراء المناقصة، بقاعة المجلس، من الحصول على أقل سعر لطباعة كارنيه العضوية، حيث رست المناقصة على طباعة الكارنيه مقابل أربع جنيهات فقط، وهو أقل بنصف جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الكارنيه يطبع بأربعة جنيهات ونصف.

مناقصة طباعة كارنيهات العضوية

كما توصلت اللجنة في المناقصة إلى طباعة كارنيهات العلاج والأندية مقابل جنيه وخمسة وستون قرشًا فقط. وتدل النتيجة التي توصلت إليها اللجنة على مدى حرص النقيب العام على الحفاظ على أموال النقابة، وترشيد الإنفاق، حيث حرص على تولى رئاسة اللجنة بنفسه، وإجراء المناقصة، والخروج بأقل تكلفة للطباعة، في ظل إرتفاع الأسعار نسبة إلى العام الماضي.